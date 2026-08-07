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"Мы держим их за горло". Бессент прогнозирует быстрое соглашение США с Ираном

19:39 07.08.2026 Пт
2 мин
США вновь заявили о скорейшем подписании мирных договоренностей с Ираном
aimg Елена Бджола
Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)

Остановка огня между США и Ираном может быть согласована сроком на 30 или 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов США Скотта Бессента 12 News AZ.

США вскоре подпишут соглашение с Ираном

По словам Бессента, договоренность может быть достигнута в течение одного-двух дней.

Он также повторил утверждение президента Дональда Трампа об уничтожении иранской авиации и флота во время военной операции США и Израиля. Иран оказался под сильным экономическим давлением, уверен министр.

"Мы держим их за горло. У них 150-180% продовольственной инфляции, они не могут содержать войска", - говорит Бессент.

Надежды на договоренности с Ираном

В июне США и Иран согласовали меморандум с 60-дневным перемирием, в течение которого стороны должны были согласовать параметры мирного соглашения. В начале июля боевые действия возобновились и продолжались до конца месяца.

В конце июля Трамп отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана и заявил о возобновлении переговоров.

Ранее РБК-Украина писало, что предложенное соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив.

Кроме того, 5 августа сообщалось, что США, Иран и Оман близки к достижению промежуточного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. Вашингтон планирует объявить соглашение уже в среду.

К тому же, 4 августа стало известно, что США и Иран находятся в шаге от мирной договоренности, если согласуют контроль в Ормузе.

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