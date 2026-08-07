ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Ми тримаємо їх за горло". Бессент прогнозує швидку угоду США з Іраном

19:39 07.08.2026 Пт
2 хв
США знову заявили про якнайскоріше підписання мирних домовленостей з Іраном
aimg Олена Бджола
"Ми тримаємо їх за горло". Бессент прогнозує швидку угоду США з Іраном Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Припинення вогню між США та Іраном може бути узгоджене терміном на 30 або 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів США Скотта Бессента 12 News AZ.

США незабаром підпишуть угоду з Іраном

За словами Бессента, домовленість може бути досягнута протягом одного-двох днів.

Він також повторив твердження президента Дональда Трампа про знищення іранської авіації та флоту під час військової операції США та Ізраїлю. Іран опинився під сильним економічним тиском, впевнений міністр.

"Ми тримаємо їх за горло. Вони мають 150-180% продовольчої інфляції, вони не можуть утримувати війська", - каже Бессент.

Надії на домовленості з Іраном

У червні США та Іран погодили меморандум з 60-денним перемир'ям, протягом якого сторони мали узгодити параметри мирної угоди. На початку липня бойові дії відновилися та тривали до кінця місяця.

Наприкінці липня Трамп відклав удари по енергетичній інфраструктурі Ірану і заявив про поновлення переговорів.

Раніше РБК-Україна писало, що запропонована угода між Іраном та Оманом надасть Тегерану контроль над суднами, що входять до Перської затоки через Ормузьку протоку.

Крім того, 5 серпня повідомлялося, що США, Іран та Оман близькі до досягнення проміжної угоди про поновлення роботи Ормузкої протоки. Вашингтон планує оголосити про угоду вже у середу.

До того ж, 4 серпня стало відомо, що США та Іран знаходяться за крок від мирної домовленості, якщо узгодять контроль в Ормузі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Який вигляд має стадіон "Чорноморець" після російської атаки (фото, відео)
Який вигляд має стадіон "Чорноморець" після російської атаки (фото, відео)
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом