"Мы держим их за горло". Бессент прогнозирует быстрое соглашение США с Ираном

Остановка огня между США и Ираном может быть согласована сроком на 30 или 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов США Скотта Бессента 12 News AZ.

США вскоре подпишут соглашение с Ираном

По словам Бессента, договоренность может быть достигнута в течение одного-двух дней.

Он также повторил утверждение президента Дональда Трампа об уничтожении иранской авиации и флота во время военной операции США и Израиля. Иран оказался под сильным экономическим давлением, уверен министр.

"Мы держим их за горло. У них 150-180% продовольственной инфляции, они не могут содержать войска", - говорит Бессент.

Надежды на договоренности с Ираном

В июне США и Иран согласовали меморандум с 60-дневным перемирием, в течение которого стороны должны были согласовать параметры мирного соглашения. В начале июля боевые действия возобновились и продолжались до конца месяца.

В конце июля Трамп отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана и заявил о возобновлении переговоров.

Ранее РБК-Украина писало, что предложенное соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив.