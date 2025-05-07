"Ми не торгуємо незалежністю": у Зеленського зробили заяву про діалог із РФ

Єрмак нагадав, що вже понад 50 днів тому президент США Дональд Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню. Тоді Україна погодилась, а Росія відповіла триденним "перемир'ям на парад".

"Ми готові до переговорів. Але тільки після повноцінного припинення вогню. Це - позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші "червоні лінії" - це Конституція, міжнародне право і Статут ООН", - заявив Єрмак.

Він зауважив, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій.

"Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові - якщо туди прийде і Росія", - сказав голова ОП.

Він зауважив, що Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером. Зокрема, підписала з США історичну угоду, адже це основа майбутньої безпеки через економіку.

"Ми працюємо з усіма партнерами, і хочемо, щоб в Україну приїжджали - бачили на власні очі, що ми тримаємось, що ми сильні і мотивовані. Ми вдячні за роки підтримки Німеччині і вітаємо нового канцлера Фрідріха Мерца. Він був з нами з перших днів війни", - підкреслив він.