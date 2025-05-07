"Мы не торгуем независимостью": у Зеленского сделали заявление о диалоге с РФ

Украина хочет мира, однако это зависит не только от нее. Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому Die Zeit.
Ермак напомнил, что уже более 50 дней назад президент США Дональд Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня. Тогда Украина согласилась, а Россия ответила трехдневным "перемирием на парад".
"Мы готовы к переговорам. Но только после полноценного прекращения огня. Это - позиция Украины, США и наших европейских друзей. Мы не торгуем своей независимостью. Наши "красные линии" - это Конституция, международное право и Устав ООН", - заявил Ермак.
Он отметил, что Украина никогда не признает оккупацию своих территорий.
"Однако мы реалисты: понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы - если туда придет и Россия", - сказал глава ОП.
Он отметил, что Украина показала себя ответственным и конструктивным партнером. В частности, подписала с США историческое соглашение, ведь это основа будущей безопасности через экономику.
"Мы работаем со всеми партнерами, и хотим, чтобы в Украину приезжали - видели собственными глазами, что мы держимся, что мы сильны и мотивированы. Мы благодарны за годы поддержки Германии и приветствуем нового канцлера Фридриха Мерца. Он был с нами с первых дней войны", - подчеркнул он.
США еще в марте предложили Украине и России полное прекращение огня минимум на 30 дней. Украина поддержала инициативу, зато Россия выдвинула ряд жестких условий.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил отказ опасением, что во время перемирия Украина получит новое оружие и пополнит войска. Он также заявил, что якобы некому будет контролировать соблюдение прекращения огня.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия может согласиться на прекращение огня на 30 дней, но для этого необходимо давление со стороны США.
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