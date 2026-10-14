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"Ми спостерігаємо за тобою": у Польщі звернулися до Маска через обмеження Starlink в Україні

12:25 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до засновника компанії SpaceX Ілона Маска на тлі повідомлень про обмеження військового Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сікорського у соцмережі Х.

"Гей, Ілоне Маску, велика людино, ти знову втручаєшся в політику зі своєю продукцією? Як твої європейські клієнти, ми спостерігаємо за тобою", - написав глава МЗС Польщі.

Сікорський використав словосполучення "велика людина" (big man), апелюючи до тогорічної суперечки з Маском, під час якої американський бізнесмен назвав польського дипломата "маленькою людиною".

Тоді суперечка виникла після погроз мільярдера відключити супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Обмеження Starlink в Україні

Нагадаємо, цієї ночі, 14 жовтня, в Україні обмежили роботу "військового пакету" Starlink на швидкості понад 160 км/год. Через це було зірвано низку важливих місій, а Сили оборони не отримували попередження про таке обмеження.

За даними джерел РБК-Україна в Міноборони, обмеження Starlink ускладнює логістику та роботу безпілотних систем, зокрема дронів типу Middle Strike.

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Ілон МаскStarlinkМИД ПольшиВійна в Україні