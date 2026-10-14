RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

"Мы наблюдаем за тобой": в Польше обратились к Маску из-за ограничений Starlink в Украине

12:25 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску на фоне сообщений об ограничении военного Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сикорского в соцсети Х.

"Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова вмешиваешься в политику со своей продукцией? Как твои европейские клиенты, мы наблюдаем за тобой", - написал глава МИД Польши.

Сикорский использовал словосочетание "великий человек" (big man), апеллируя к прошлогоднему спору с Маском, во время которого американский бизнесмен назвал польского дипломата "маленьким человеком" .

Тогда спор возник после угроз миллиардера отключить спутниковую связь Starlink в Украине.

Ограничение Starlink в Украине

Напомним, в эту ночь, 14 октября,в Украине ограничили работу "военного пакета" Starlink на скорости более 160 км/ч. Поэтому было сорвано ряд важных миссий, а Силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении.

По данным источников РБК-Украина в Минобороны, ограничение Starlink усложняет логистику и работу беспилотных систем, в частности дронов типа Middle Strike.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Илон МаскStarlinkМИД ПольшиВойна в Украине