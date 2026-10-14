"Ми спостерігаємо за тобою": у Польщі звернулися до Маска через обмеження Starlink в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до засновника компанії SpaceX Ілона Маска на тлі повідомлень про обмеження військового Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сікорського у соцмережі Х.

"Гей, Ілоне Маску, велика людино, ти знову втручаєшся в політику зі своєю продукцією? Як твої європейські клієнти, ми спостерігаємо за тобою", - написав глава МЗС Польщі.

Сікорський використав словосполучення "велика людина" (big man), апелюючи до тогорічної суперечки з Маском, під час якої американський бізнесмен назвав польського дипломата "маленькою людиною".

Тоді суперечка виникла після погроз мільярдера відключити супутниковий зв’язок Starlink в Україні.