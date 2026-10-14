"Мы наблюдаем за тобой": в Польше обратились к Маску из-за ограничений Starlink в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску на фоне сообщений об ограничении военного Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сикорского в соцсети Х.

"Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова вмешиваешься в политику со своей продукцией? Как твои европейские клиенты, мы наблюдаем за тобой", - написал глава МИД Польши.

Сикорский использовал словосочетание "великий человек" (big man), апеллируя к прошлогоднему спору с Маском, во время которого американский бизнесмен назвал польского дипломата "маленьким человеком" .

Тогда спор возник после угроз миллиардера отключить спутниковую связь Starlink в Украине.