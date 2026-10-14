"Мы наблюдаем за тобой": в Польше обратились к Маску из-за ограничений Starlink в Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску на фоне сообщений об ограничении военного Starlink в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сикорского в соцсети Х.
"Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова вмешиваешься в политику со своей продукцией? Как твои европейские клиенты, мы наблюдаем за тобой", - написал глава МИД Польши.
Сикорский использовал словосочетание "великий человек" (big man), апеллируя к прошлогоднему спору с Маском, во время которого американский бизнесмен назвал польского дипломата "маленьким человеком" .
Тогда спор возник после угроз миллиардера отключить спутниковую связь Starlink в Украине.
Ограничение Starlink в Украине
Напомним, в эту ночь, 14 октября,в Украине ограничили работу "военного пакета" Starlink на скорости более 160 км/ч. Поэтому было сорвано ряд важных миссий, а Силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении.
По данным источников РБК-Украина в Минобороны, ограничение Starlink усложняет логистику и работу беспилотных систем, в частности дронов типа Middle Strike.