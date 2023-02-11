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Ми позбавили Росію панування в Чорному морі, - Резніков

Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Росіяни не зможуть захопити Одесу та регіон. Українські військові позбавили ворога панування в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова, оприлюднену в Facebook ВМС ЗСУ.

"Ми позбавили РФ панування в Чорному морі. Зокрема після успішного застосування наших українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно", - зазначив посадовець.

Водночас глава Міноборони вказав, що наразі несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в окупантів немає жодного шансу.

За словами Резнікова, суходолом у Росії не вийшло минулого разу. Нині ж противник відкинутий на лівий берег Дніпра, який сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар'єром.

"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", - додав міністр.

Нагадаємо, Резніков натякнув, що українська армія може отримати військові кораблі від союзників.

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Черное мореОлексій РезніковВійна Росії проти України