Ми позбавили Росію панування в Чорному морі, - Резніков

"Ми позбавили РФ панування в Чорному морі. Зокрема після успішного застосування наших українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно", - зазначив посадовець.

Водночас глава Міноборони вказав, що наразі несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в окупантів немає жодного шансу.

За словами Резнікова, суходолом у Росії не вийшло минулого разу. Нині ж противник відкинутий на лівий берег Дніпра, який сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар'єром.

"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", - додав міністр.