Резніков натякнув на плани України отримати бойові кораблі

Міністр оборони України Олексій Резніков натякнув, що українська армія може отримати військові кораблі від союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Резнікова.

"Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія матиме на озброєнні Stinger. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ЗРК.

Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?", - написав Резніков.