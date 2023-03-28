Ми повинні забезпечити прецедент покарання РФ за агресію в міжнародному праві, - Подоляк

Україна не піде на компроміс, бо треба забезпечити прецедент покарання РФ за агресію в міжнародному праві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україну об'єднує намір повернути території до кордонів 1991 року", - йдеться у заяві. Подоляк зазначив, що Україна не піде на компроміс, бо фактично ми знаходимось вдома. "Ми сповнені рішучості та пам'ятаємо ціну, яку ми заплатили. Ми повинні забезпечити процес зміни еліти в РФ та прецедент покарання за агресію в міжнародному праві", - додав радник керівника Офісу президента.