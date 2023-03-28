Мы должны обеспечить прецедент наказания РФ за агрессию в международном праве, - Подоляк

Украина не пойдет на компромисс, потому что нужно обеспечить прецедент наказания РФ за агрессию в международном праве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина объединяет намерение вернуть территории к границам 1991 года", - говорится в заявлении.

Подоляк отметил, что Украина не пойдет на компромисс, потому что фактически мы находимся дома.

"Мы полны решимости и помним цену, которую мы заплатили. Мы должны обеспечить процесс смены элиты в РФ и прецедент наказания за агрессию в международном праве", - добавил советник руководителя Офиса президента.