"Ми повинні визнати": у Путіна назвали причину паливної кризи

Паливна криза в Росії почалася через "прильоти" дронів по російських нафтопереробних заводах.
Про це заявив віцепрем’єр Росії Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
"Ми повинні визнати, що на паливному ринку є проблеми та дефіцит, через який виникають черги. Крім того, деякі АЗС працюють нестабільно. Дефіцит виник зі зрозумілих причин: наші нафтопереробні заводи частково виходять з ладу та стають на ремонт через "прильоти" (безпілотників - ред.), - заявив Новак.
Це вже не перший випадок, коли в оточенні російського диктатора Володимира Путіна публічно визнають, що паливна криза у Росії - справа рук України.
Раніше віцепрем’єр заявляв, що виробництво пального в Росії частково скоротилося внаслідок атак на нафтопереробні заводи.
"Унаслідок безперервних терористичних атак на об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема паливно-енергетичного комплексу, було пошкоджено низку нафтопереробних заводів. У зв'язку з цим тимчасово частково скоротилися обсяги виробництва бензину та дизельного пального", - бідкався Новак 8 липня.
До речі, нещодавно він запевняв, що в країні-агресорці сформовано достатні запаси пального для забезпечення внутрішнього ринку.
Попри це, віцепрем’єр поскаржився, що ажіотажний попит призвів до збільшення споживання приблизно на 20-30%.
За його словами, на перебудову логістичних ланцюгів з урахуванням потреб ринку знадобиться певний час.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Росії загорівся Ільський НПЗ після атаки Сил оборони України.
Також ми розповідали, що станом на кінець червня українські дрони завдали ударів по 8 із 10 найбільших НПЗ у Росії.
До речі, Україні вдалося зупинити роботу НПЗ у російському Саратові.