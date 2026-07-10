"Мы должны признать": у Путина назвали причину топливного кризиса

Топливный кризис в России начался из-за "прилетов" дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Мы должны признать, что на топливном рынке есть проблемы и дефицит, из-за которого возникают очереди. Кроме того, некоторые АЗС работают нестабильно. Дефицит возник по понятным причинам: наши нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя в ремонт из-за "прилетов" (беспилотников - ред.), - заявил Новак.
Это уже не первый случай, когда в окружении российского диктатора Владимира Путина публично признают, что топливный кризис в России - дело рук Украины.
Ранее вице-премьер заявлял, что производство горючего в России частично сократилось в результате атак на нефтеперерабатывающие заводы.
"В результате непрерывных террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры, в частности топливно-энергетического комплекса, был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи временно частично сократились объемы производства бензина и дизельного горючего", - сетовал Новак 8 июля.
Кстати, недавно он уверял, что в стране-агрессорке сформированы достаточные запасы горючего для обеспечения внутреннего рынка.
Несмотря на это, вице-премьер пожаловался, что ажиотажный спрос привел к увеличению потребления примерно на 20-30%.
По его словам, на перестройку логистических цепей с учетом потребностей рынка уйдет некоторое время.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в России загорелся Ильский НПЗ после атаки Сил обороны Украины.
Также мы рассказывали, что по состоянию на конец июня украинские дроны нанесли удары по 8 из 10 крупнейших НПЗ в России.
Кстати, Украине удалось остановить работу НПЗ в российском Саратове.