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Ми почнемо контрнаступ, як тільки будемо готові, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Збройні сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

За його словами, "питання часу", коли Україна досягне рівня військової готовності до контрнаступальних дій. Данілов додав, що союзники допомагають уряду досягти потрібного рівня технічного оснащення, однак деякі офіційні особи "обіцяють одне, а роблять інше".

"Ми не почнемо контрнаступ до того, як будемо готові", - підкреслив він.

Нагадаємо, що за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, контрнаступ може початись вже найближчим часом.

Також за словами керівника ГУР МО України Кирила Буданова, "витік" даних Пентагону ніяк не вплине на контрнаступ ЗСУ.

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Олексій ДаніловВійна Росії проти України