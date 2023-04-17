Ми почнемо контрнаступ, як тільки будемо готові, - Данілов

Збройні сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на AP .

За його словами, "питання часу", коли Україна досягне рівня військової готовності до контрнаступальних дій. Данілов додав, що союзники допомагають уряду досягти потрібного рівня технічного оснащення, однак деякі офіційні особи "обіцяють одне, а роблять інше".

"Ми не почнемо контрнаступ до того, як будемо готові", - підкреслив він.