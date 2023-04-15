Шмигаль про контрнаступ ЗСУ: впевнені, що відбудеться вже найближчим часом
Контрнаступ ЗСУ відбудеться вже найближчим часом, Сполучені Штати повністю підтримують плани України.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Ніщо не вплине і не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета – перемога, наша мета – звільнення українських територій у межах 1991 року. Ми впевнені, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують", - заявив Шмигаль.
Він також зазначив, що Україна не має секретів від США, і жодні "зливи" документів та інформаційний шум навколо цього не вплинуть на плани здобути перемогу над РФ.
"У нас немає жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів. Ми націлені на те, щоб реалізувати всі наші плани і здобути нашу перемогу", - наголосив прем'єр-міністр України.
Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, Україна не ділилася зі США планами майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці.
Як повідомлялося раніше, CNN повідомило, що Україна нібито змінила деякі свої військові плани після "відпливу" секретних документів США.
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