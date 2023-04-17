Мы начнем контрнаступление, как только будем готовы, - Данилов

Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление только тогда, когда будут полностью готовы к этому.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.
По его словам, "вопрос времени", когда Украина достигнет уровня военной готовности к контрнаступательным действиям. Данилов добавил, что союзники помогают правительству достичь нужного уровня технической оснастки, однако некоторые официальные лица "обещают одно, а делают другое".
"Мы не начнем контрнаступление до того, как будем готовы", – подчеркнул он.
Напомним, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, контрнаступление может начаться уже в ближайшее время.
Также по словам руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, "утечка" данных Пентагона никак не повлияет на контрнаступление ВСУ.
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