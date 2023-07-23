Ми переможемо. Резніков спрогнозував, коли закінчиться війна

Повномасштабна війна РФ проти України може закінчитися наступного літа, прогнозує міністр оборони Олексій Резніков. Чиновник наголошує, що перемогу в ній здобуде Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Міноборони України CNN .

"Так. Ми переможемо у цій війні", - сказав міністр, відповідаючи на запитання журналістів, чи думає він, що війна закінчиться до літа 2024 року.

За його словами, на наступному саміті НАТО, який має відбутися у Вашингтоні (США) у липні 2024 року, Україну можуть ухвалити до Північноатлантичного Альянсу. Тоді ж може закінчитися війна, зазначив Резніков.

"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз", - озвучив думку чиновник.

Резніков також применшив відмову адміністрації американського президента Джо Байдена взяти зобов'язання прийняти Україну до НАТО одразу після закінчення війни.

"Я думаю, що в цьому немає потреби. Україна матиме упорядкований процес прийому, а тим часом продовжить роботу над необхідними реформами", - сказав голова МОУ.

Міністр також наголосив, що користь від прийняття України до НАТО лише зросла з урахуванням її боротьби проти військової агресії РФ.

"Після перемоги, після цього це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи", - сказав він та додав, що Україна отримала "реальний бойовий досвід - як стримувати росіян, перемагати їх, застосовувати стандартне для НАТО озброєння".

Вступ України в НАТО та річна національна програма

Нагадаємо, що за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу. При цьому на ньому було узгоджено спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.

Зокрема, зазначено, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови. При цьому для держави скасували ПДЧ (План дій до членства).

Водночас Україна має виконати Річну національну програму до саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році. Віце-премʼєр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що наразі ведуться консультації про те, що це буде за документ. Важливо, що він буде схвалений у двосторонньому форматі, і це буде коротка програма.

Вона також зазначила, що в першу чергу Україна буде концентруватися на блоках, які стосуються взаємосумісності та невійськової допомоги. Зокрема, побудови сумісних з НАТО систем, зокрема ППО, а також управління певними ресурсами, реабілітації та імплементації стандартів НАТО в обороні.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна може отримати запрошення приєднатися в НАТО ще до того, як виконає Річну національну програму.