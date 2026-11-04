Трамп признал результаты промежуточных выборов и пообещал работать с демократами

Республиканцы победили бы на промежуточных выборах в Конгресс США с разгромным счетом, если бы в бюллетенях было имя Трампа. Такое заявление президент сделал на фоне первых успехов демократов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в Truth Social, а также The New York Times и корреспондента Bloomberg Джеффа Мейсона .

Что написал Трамп

Президент подчеркнул, что сам на этих выборах не баллотировался.

"Меня не было в бюллетене, а будь, мы победили бы с разгромным счетом!" – написал Трамп.

Похожее объяснение несколько раньше дал и чиновник Белого дома в комментарии CNN. По его словам, избиратели Трампа приходят на участки именно тогда, когда президент лично находится в бюллетене.

Трамп признает результаты

По данным The New York Times, Трамп заявил, что признает итоги выборов и будет работать с демократами, которые, по прогнозам, получают контроль над обеими палатами Конгресса.

В то же время в Белом доме настроены неуступчиво. Чиновник администрации в комментарии корреспонденту Bloomberg Джеффу Мейсону заявил, что избиратели демократов пожалеют о своем выборе, когда после урегулирования конфликта с Ираном цены на топливо быстро упадут.

"Независимо от того, как завершится сегодняшний день, решимость президента Трампа остановить радикальных левых только укрепится. Пристегнитесь", - добавил он.