Мы обещали, что "продолжение следует". Командующий ВС отреагировал на "прилеты" в Севастополе

Украинские военные неоднократно обещали, что оккупантам будет неспокойно в Крыму. Свидетельством этого являются очередные "прилеты" в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

"Мы же обещали, что "продолжение следует...". Поэтому, пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных сил", - написал Олещук.

Он также потроллил россиян, которые утверждают, что все ракеты над Севастополем якобы были сбиты. По его словам, в ВСУ надеются, что в следующий раз противовоздушная оборона оккупантов снова "не подведет".

"Севастополь - город Военно-морских сил Вооруженных сил Украины!" - подчеркнул командующий Воздушными силами.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже стало известно, что был атакован штаб Черноморорского флота.

При этом в сети публиковали видео, на которых можно заметить, что здание значительно повреждено и над ним поднимается густой черный дым.

После этого у оккупантов началась паника - они проводят эвакуацию детей и студентов, перекрыли дороги, а также объявили "специальные мероприятия" в городе.

Более детально о "прилетах" можете узнать в материале РБК-Украина.