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Ми нищили російську агентуру, починаючи з 2020 року, - Данілов

Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Олексій Данілов заявив, що в Україні російську агентуру, зокрема пропанадистів почали знищувати ще у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО під час марафону Радіо Свобода.

"Війна почалася, коли Путін вдерся на Кримський півострів. І, на превеликий жаль, на той час відсічі з боку України він не отримав й пішов далі", - зазначив посадовець.

Данілов вказав, що "перші дзвіночки" щодо повномасштабного вторгнення РФ "почалися 30 жовтня 2021 року".

"Починаючи з 2020 року, ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що новий наступ росіян уже розпочався, їхні атаки фіксуються на кількох напрямках.

Своєю чергою Данілов заявив, що загарбникам так і не вдалося зробити свій наступ "великим".

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Олексій ДаніловВійна Росії проти України