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Мы уничтожали российскую агентуру, начиная с 2020 года, - Данилов

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Алексей Данилов заявил, что в Украине российскую агентуру, в частности пропанадистов начали уничтожать еще в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО во время марафона Радио Свобода.

"Война началась, когда Путин вторгся на Крымский полуостров. И, к большому сожалению, в то время отпора со стороны Украины он не получил и пошел дальше", - отметил чиновник.

Данилов указал, что "первые дзвоночки" по поводу полномасштабного вторжения РФ "начались 30 октября 2021 года".

"Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а на самом деле были пропагандой. Мы готовили страну к войне", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что новое наступление россиян уже началось, их атаки фиксируются по нескольким направлениям.

В свою очередь Данилов заявил, что захватчикам так и не удалось сделать свое наступление "большим".

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Алексей ДаниловВойна России против Украины