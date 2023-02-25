Мы уничтожали российскую агентуру, начиная с 2020 года, - Данилов

Алексей Данилов заявил, что в Украине российскую агентуру, в частности пропанадистов начали уничтожать еще в 2020 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО во время марафона Радио Свобода.
"Война началась, когда Путин вторгся на Крымский полуостров. И, к большому сожалению, в то время отпора со стороны Украины он не получил и пошел дальше", - отметил чиновник.
Данилов указал, что "первые дзвоночки" по поводу полномасштабного вторжения РФ "начались 30 октября 2021 года".
"Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а на самом деле были пропагандой. Мы готовили страну к войне", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что новое наступление россиян уже началось, их атаки фиксируются по нескольким направлениям.
В свою очередь Данилов заявил, что захватчикам так и не удалось сделать свое наступление "большим".
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