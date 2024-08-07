"Ми недалеко відійшли від 70-ї хвилини": Буданов про аналогію війни з футболом

"Все залежить від того, який сенс ми вкладаємо у "перемогти Росію". Є багато варіантів, у досягненні кожного з них свої шляхи й, мабуть, не один. Вийти на кордони України 1991 року чи пришвидшити початок процесу розвалу Росії? Формування в Росії нової влади чи просто відгородитися від РФ парканом?", - зазначив Буданов.

За його словами, головною метою перемоги у цій війні є повне відновлення територіальної цілісності України та вихід на кордони 1991 року.

"Моє бачення перемоги у цій війні: повне відновлення територіальної цілісності, вихід на кордони 1991 року, бо більшого буде складно досягти. Сподіваюся, що це обов’язково приведе до певних процесів всередині Росії," - підкреслив очільник ГУР.

Порівнюючи війну з футбольним матчем, Буданов зазначив, що під осінь 2023 року йшла приблизно 70-та хвилина з 90.

"Проблема в тому, що є два види обчислення часу. Звичайний - години, секунди, та подієвий. Якщо говорити в подієвому контексті, ми недалеко відійшли від 70-ї хвилини", - сказав він.

Буданов вважає, що розв'язання питання війни буде відбуватися комбінованим шляхом.

"На мою думку, розвʼязання питання нашої війни буде відбуватися комбінованим шляхом. Комбінація військової сили, тиску відкритої та, найголовніше – прихованої дипломатії, а також деяких інших факторів," - резюмував він.