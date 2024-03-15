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Чи може нестача снарядів призвести до російського прориву: думка експерта

Україна, П'ятниця 15 березня 2024 21:48
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Чи може нестача снарядів призвести до російського прориву: думка експерта Фото: нестача снарядів в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко
Експерт: Владислав Селезньов

Нестача снарядів в українських військових створює ризики втрати території, однак навряд це може призвести до масштабного прориву з боку росіян.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов погодився, що нестача снарядів створює ризики втрати території.

"Але чи можуть такі ризики бути масштабованими до рівня прориву на відстань у кілька десятків кілометрів? Мабуть, ні. Бо ворог теж втрачає ресурси та зазнає втрат", - пояснив Селезньов.

На його думку, у росіян ще можуть бути певні успіхи, але на тактичному рівні, з просуванням у кілька сотень метрів, можливо, на кілька кілометрів.

"Проте навряд чи варто говорити про ситуацію справжнього прориву фронту, як, наприклад, було у вересні 2022-го, коли ми звільняли Харківську область", - сказав він.

Крім того, експерт не вірить у можливість раптового прориву на якомусь із напрямків. За його словами, у нинішній війні обидві сторони ведуть доволі ефективну розвідку.

"А значить, планування великих раптових операцій зараз фізично неможливе. Будь-який рух як українських Сил оборони, так і ворожої армії буде помічено заздалегідь", - підкреслив він.

Детальніше про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Нестача боєприпасів

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Днями Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.

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