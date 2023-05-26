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У Держдепі США заявили, що Україні під силу відновити державні кордони 1991 року

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Україна, П'ятниця 26 травня 2023 04:48
У Держдепі США заявили, що Україні під силу відновити державні кордони 1991 року Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Україна має всі можливості для того, щоб визволити тимчасово окуповані Росією території та відновити кордони 1991 року.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

У Держдепартаменті Сполучених Штатів зазначили, що в України є право та можливості для відновлення власних кордонів, в тому числі повернення окупованого півострова Крим.

"Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету й територіальної цілісності", - сказав речник Держдепу у відповідь на запитання, чи спрямована допомога США на відновлення Україною кордонів 1991 року.

Допомога США для України

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на суму до 300 мільйонів доларів. Очікується, що партнери передадуть більше керованих реактивних снарядів залпового вогню для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що Америка передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.

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