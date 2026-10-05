Ми не нав'язуємо Україні її героїв, - посол Польщі

Польща не обирає для України героїв, але просить зважати на біль польських родин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

"З нашого боку остаточний висновок полягав у тому - і ми говорили про це багато разів, - що ми не обираємо для України її героїв. Ми не нав'язуємо Україні героїв. Але кожне рішення має ухвалюватися з урахуванням того, що воно може зачепити почуття тих людей, чия сімейна історія так чи інакше була в це залучена", - заявив дипломат.

Для багатьох родин у Польщі це й досі болюче питання, додав він.

"Ми знову ж таки намагаємося пояснити кожному, хто готовий слухати: що б ви не робили, це може зачепити або допомогти полякам, євреям, чехам, румунам, словакам, угорцям - усім навколо вас. Це правило", - пояснив Лукасєвіч.

За його словами, обидві сторони як частина великої європейської родини мають погодитися, що певні речі з минулого можна обговорювати, розглядати в контексті.

"Те, що сталося у 1940-х роках - це один великий контекст європейської історії", - сказав він.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, українці дедалі частіше виїжджають з Польщі.

За даними Євростату, у липні там стало на 8,11 тисяч менше українців зі статусом тимчасового захисту.