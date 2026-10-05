ua en ru
Пн, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ми не нав'язуємо Україні її героїв, - посол Польщі

09:10 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Ми не нав'язуємо Україні її героїв, - посол Польщі Фото: тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч (facebook.com PolishEmbassyKyiv )
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Польща не обирає для України героїв, але просить зважати на біль польських родин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

"З нашого боку остаточний висновок полягав у тому - і ми говорили про це багато разів, - що ми не обираємо для України її героїв. Ми не нав'язуємо Україні героїв. Але кожне рішення має ухвалюватися з урахуванням того, що воно може зачепити почуття тих людей, чия сімейна історія так чи інакше була в це залучена", - заявив дипломат.

Для багатьох родин у Польщі це й досі болюче питання, додав він.

"Ми знову ж таки намагаємося пояснити кожному, хто готовий слухати: що б ви не робили, це може зачепити або допомогти полякам, євреям, чехам, румунам, словакам, угорцям - усім навколо вас. Це правило", - пояснив Лукасєвіч.

За його словами, обидві сторони як частина великої європейської родини мають погодитися, що певні речі з минулого можна обговорювати, розглядати в контексті.

"Те, що сталося у 1940-х роках - це один великий контекст європейської історії", - сказав він.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, українці дедалі частіше виїжджають з Польщі.

За даними Євростату, у липні там стало на 8,11 тисяч менше українців зі статусом тимчасового захисту.

Також ми писали, що поляки пов'язують погіршення ставлення до українців із суперечками про історію.

У опитуванні CBOS 45,4% респондентів назвали суперечки довкола Волинської трагедії та історичної політики, ще 36,4% - соціальні виплати українцям.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Польща
Новини
Росія раніше почала бити по енергетиці України: в ISW назвали причину
Росія раніше почала бити по енергетиці України: в ISW назвали причину
Аналітика
Будьте обережні, коли ви говорите про історію: інтерв'ю з послом Польщі Лукасєвічем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Будьте обережні, коли ви говорите про історію: інтерв'ю з послом Польщі Лукасєвічем