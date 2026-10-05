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Мы не навязываем Украине ее героев, - посол Польши

09:10 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Мы не навязываем Украине ее героев, - посол Польши Фото: временный поверенный в делах Польши в Украине Пётр Лукасевич (facebook.com PolishEmbassyKyiv)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Польша не выбирает для Украины героев, но просит учитывать боль польских семей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

"С нашей стороны окончательное заключение заключалось в том - и мы говорили об этом много раз, - что мы не выбираем для Украины ее героев. Мы не навязываем Украине героев. Но каждое решение должно приниматься с учетом того, что оно может задеть чувство тех людей, чья семейная история так или иначе была в это вовлечена", - заявил он.

Для многих семей в Польше это до сих пор болезненный вопрос, добавил он.

"Мы опять же пытаемся объяснить каждому, кто готов слушать: что бы вы ни делали, это может задеть или помочь полякам, евреям, чехам, румынам, словакам, венграм - всем вокруг вас. Это правило", - объяснил Лукасевич.

По его словам, обе стороны, как часть большой европейской семьи, должны согласиться, что определенные вещи из прошлого можно обсуждать, рассматривать в контексте.

"То, что произошло в 1940-х годах - это один большой контекст европейской истории", - сказал он.

Как ранее сообщало РБК-Украина, украинцы все чаще выезжают из Польши.

По данным Евростата, в июле там стало на 8,11 тысяч меньше украинцев со статусом временной защиты.

Также мы писали, что поляки связывают ухудшение отношения к украинцам со спорами об истории.

В опросе CBOS 45,4% респондентов назвали споры вокруг Волынской трагедии и исторической политики, еще 36,4% - социальные выплаты украинцам.

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Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Будьте осторожны, когда вы говорите об истории: интервью с послом Польши Лукасевичем