"Ми напоготові": Воллес про можливість застосування Путіним хімічної зброї в Україні

Британія дуже насторожено ставиться до того, що російський диктатор Володимир Путін може вдатися до використання хімічної та біологічної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса, яку приводить The Independent .

Міністр вказав на застосування Росією хімічної зброї в Сирії та отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері у 2018 році.

Депутат-консерватор Тобіас Еллвуд процитував голову ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який вважає за можливе застосування нетрадиційної зброї, такої як хімічна та біологічна зброя, у разі успішного контрнаступу ЗСУ.

"Ми завжди маємо бути насторожі щодо поведінки російських військових і навіть президента Путіна", - відповів депутату Воллес.

Міністр додав, що Британія напоготові, міжнародна спільнота підтримує діалог і країна готова разом із НАТО підвищувати готовність реагувати на такі ситуації. Воллес підкреслив, що Британія має дуже насторожено ставитися до того, що станеться далі.