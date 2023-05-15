"Мы начеку": Уоллес о возможности применения Путиным химического оружия в Украине
Великобритания очень настороженно относится к тому, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к использованию химического и биологического оружия в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, которое приводит The Independent.
Министр указал на применение Россией химического оружия в Сирии и отравления бывшего разведчика Сергея Скрипача в Солсбери в 2018 году.
Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд процитировал главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который считает возможным применение нетрадиционного оружия, такого как химическое и биологическое оружие, в случае успешного контрнаступления ВСУ.
"Мы всегда должны быть настороже по поведению российских военных и даже президента Путина", - ответил депутату Уоллес.
Министр добавил, что Британия готова, международное сообщество поддерживает диалог и страна готова вместе с НАТО повышать готовность реагировать на такие ситуации. Уоллес подчеркнул, что Британия должна очень настороженно относиться к тому, что произойдет дальше.
Ранее Уоллес заявлял, что Британия продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы другие западные страны не имели соблазна заставить украинские власти идти на уступки для достижения мира.
РБК-Украина сообщало о том, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow , предоставив украинским силам новый ударный потенциал перед контрнаступлением.
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