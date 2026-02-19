"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу

За словами Зеленського, за військовим напрямом сторони ближче до результату і до того, що буде документ, де буде прописано всі деталі того, "як можна або як необхідно здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню".

"За політичним напрямом усе складніше. У нас немає єдиної позиції - навіть у тристоронньому форматі. У нас три різні точки зору щодо питання територій", - каже президент.

Він розповів, що 2025 року під час мирних переговорів у Саудівській Аравії США запропонували припинити вогонь, зупинитися на лінії розмежування і вирішувати територіальне питання виключно дипломатичним шляхом.

Зараз же сторони "трохи вийшли з тієї позиції", коли США сказали про необхідність говорити про вільну економічну зону.

"Ми відповіли: "Послухайте, ми дотримуємося тієї ж американської позиції, яка була запропонована в Саудівській Аравії... Тому моя позиція - я хочу підтримати будь-який формат, щоб не припиняти діалог. Але це не означає, що я прийму все", - пояснив Зеленський.

Глава держави зазначив, що зараз Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

"Ми не можемо просто піти. Як таке взагалі можливо? Це наша територія. І та частина, яка зараз окупована - теж наша територія... Так, це тимчасово окуповані території. Це дуже болісно для нас. Але давайте зупинимося там, де ми знаходимося. І це вже великий компроміс", - заявив український лідер.

Чому важливий Донбас

На уточнювальне запитання, чи допускає Зеленський обставини, за яких Україна поступиться під час його президентського терміну будь-якою територією "з точки зору суверенітету", глава держави відповів так:

"Просто так віддати її добровільно? Я не можу підтримати таку ідею

І думаю, що навіть за дуже важких обставин я не впевнений, що наш народ буде до цього готовий. Тому що, як ви сказали, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України", - сказав президент.

Далі він підкреслив, що Донбас - це не тільки мова про території, це мова про людей, цінності, це частина незалежності України, а також тут мова про стратегію, як захищати країну.

"Нам потрібні гарантії безпеки, але навіть маючи все це, ніхто не може дати нам слово, що Путін не прийде знову", - пояснив глава держави.

Резюмуючи Зеленський додав, що потрібно думати про наступні покоління, тому не можна допустити, щоб майбутнім правителям країни дістався "порожній аркуш паперу".

За словами президента, потрібні сильні гарантії безпеки. Зокрема, від США, присутність представників Європи в Україні, а також українська армія в розмірі 800 тисяч.

"І один із дуже важливих моментів - лінії оборони. Тому коли ми говоримо про безпеку, коли ми говоримо про Донбас, про Донецьку область, я також думаю як президент про лінії оборони, які там дуже сильні", - підсумував Зеленський.