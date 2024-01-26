Ми маємо зміцнювати як свої, так і українські бойові можливості, - міністр оборони Латвії

Латвія має зміцнювати як свої, так і українські бойові можливості. Підтримка має надаватися в довгостроковій перспективі до її перемоги.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defli .

Очільник оборонного відомства розповів, що країни НАТО добре усвідомлюють імперіалістичні амбіції та загрози Росії, а війна в Україні докорінно змінила європейське середовище безпеки.

"Підготовка військових структур Альянсу знаходиться на дуже високому рівні і НАТО більш готове ніж будь-коли, щоб забезпечити захист", - заявив Спрудс.

Міністр підкреслив, що важливий механізм надання підтримки Україні є створення коаліції безпілотників, до якої вже подали заявки на вступ кілька країн-членів НАТО.

" Ми також залучимо латвійську промисловість до коаліції з безпілотників, щоб домовитися про найкращий спосіб національної допомоги Україні у виробництві дронів", - сказав Спрудс.

Коаліція дронів

На початку грудня міністр оборони України Рустем Умеров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

За місяць Спрудс повідомив, що до ініційованої Латвією коаліції безпілотників, які передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, приєднуються вже близько двадцяти країн.

Допомога Латвії для України

Раніше повідомлялося, що Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

Загалом ця балтійська країна надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.