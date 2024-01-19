Ми маємо бути готові до війни, наша перша лінія оборони - Україна, - президент Латвії

Латвійський лідер зазначив, що російська пропаганда вказує на те, що Путін мріє про відновлення Російської імперії такою, якою вона була в 19-му - початку 20 століття. Він вважає, що Латвія має бути готовою до гібридної війни.

Також президент нагадав, що Канада очолює у Латвії бойову групу розширеної присутності, яку планується збільшити до рівня бригади. До неї входять солдати країн-союзників, зокрема Польщі.

"Ми бачимо і спроби використовувати нові технології, наприклад, штучний інтелект. Це перша кібервійна. Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони - це Україна. Ми краще дякуватимемо українцям , які воюють, чим, можливо, їм довелося б дякувати нам", - сказав Рінкевичс.

Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

Загалом Латвія надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив вдячність латвійській стороні за відповідну ініціативу.

Також Умєров додав, що завдяки переданим Україні від Латвії боєприпасам, артилерії, протитанковій і стрілецькій зброї, БПЛА, ПТРК і багатьом іншим сучасним засобам, бійці ЗСУ наближають перемогу.

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