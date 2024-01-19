Мы должны быть готовы к войне, наша первая линия обороны - Украина, - президент Латвии

Латвийский лидер отметил, что российская пропаганда указывает на то, что Путин мечтает о восстановлении Российской империи такой, какой она была в 19-м – начале 20 века. Он считает, что Латвия должна быть готова к гибридной войне.

Также президент напомнил, что Канада возглавляет в Латвии боевую группу расширенного присутствия, которую планируется увеличить до уровня бригады. В нее входят солдаты стран-союзников, в том числе Польши.

"Мы видим и попытки использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Это первая кибервойна. Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны - это Украина. Мы будем благодарны украинцам, которые воюют, чем возможно , им пришлось бы благодарить нас", - сказал Ринкевичс.

Помощь Украине от Латвии

Напомним, Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

В общей сложности Латвия предоставила Украине помощь на 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.

Также Умеров добавил, что благодаря переданным Украине от Латвии боеприпасам, артиллерии, противотанковому и стрелковому оружию, БПЛА, ПТРК и многим другим современным средствам, бойцы ВСУ приближают победу.

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