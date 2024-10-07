"Мы – мясо". Гражданин Египта попал в плен ВСУ и рассказал, как стал оккупантом

Украинская армия взяла в плен гражданина Египта, который присоединился к российским оккупационным силам. По словам пленного, он подписал контракт с армией РФ, потому что истекали сроки его визы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет "Донбасс Реалии".

"Воды нет, ничего нет". Где и как взяли в плен египтянина

Кураховское направление к югу от Покровска – место, где РФ проводит пехотные штурмы и атакует танками и БМП. Также в этом направлении украинские защитники часто замечают наемников из других стран.

"Сейчас там есть египтяне. Последний раз брали их в плен. И были еще какие-то африканцы, не знаю из какой страны. Мы спровоцировали, чтобы он (египтянин - ред.) сдался в плен", - рассказал один из украинских военных.

Военный добавил, что иностранные наемники, воюющие за оккупантов, так напуганы, что часто "боятся больше своих командиров, чем умереть". У них используются очень жестокие элементы принуждения.

Изданию удалось пообщаться с одним из пленных. 25-летний гражданин Египта попал в плен в районе села Победа, которое находится недалеко от Марьинки.

Пленный говорит, что их задачей было добраться до определенной точки, закрепиться там и сидеть. Просидев двое суток под обстрелами, группа в итоге решила сдаться.

"Нет связи, воды нет, ничего нет. Поэтому мы сдались. Сказали: "Пацаны, мы сдаемся". А на ту сторону никто не отвечает. Украинский пацан сказал: "Увидите дрон, за ним идите". И мы так сделали все", – рассказал иностранный наемник.

Выход окупантов за украинским дроном на видео сняли военные 33-й бригады. Двое российских военных на этой дороге погибли. Они были обстреляны российской артиллерией.

Фото: Военные 33 бригады сняли на видео с дрона, как враги сдаются в плен (скриншот из видео Донбасс Реалии)

Кем оказался наемник окупантов и как он пошел убивать украинцев

Пленный оказался выпускником лингвистического факультета в РФ – там он изучал английский и русский языки. Подписал контракт с оккупационными войсками 3 марта этого года.

"Я гражданин Египта. В этом году подписал контракт. Потому что у меня истек срок визы. Третий курс закончил, остался только последний. Почитал в интернете, что по закону если ты не гражданин России, они не могут отправить тебя на СВО", – говорит он.

Но оказалось, что его как раз и решили бросить на фронт.

Египтянин уверял, что отказывался уезжать воевать в Украину. И у него якобы уже было готово гражданство РФ, которое ему сделали без его ведома. Говорит, что был "в шоке, потому что даже документов на него не подавал в МВД". Документы якобы подали вместо него, чтобы получить возможность отправить его на войну против украинцев.

Наемник вспоминает, как россияне посадили его в комнату, которая выглядела как тюрьма, чтобы он не убежал. Затем посадили в КАМАЗ и увезли на полигон, а затем в составе штурмовой группы отправили на штурм на Кураховское направление. Условия пребывания там, говорит он, были ужасающими.

"Честное слово, мы – мясо. Если не хочешь поехать на задание, то они могут стрелять, в яму тебя посадят. В яме закрывают, ты ничего не видишь. Я знаю человека – три недели в яме сидел", – говорит он.

Фото: Пленный уверяет, что ему сделали гражданство РФ без его ведома, чтобы бросить его на войну убивать украинцев (скриншот из видео Донбасс Реалии)

Россия бросает иностранных наемников на штурмы

Как известно, Россия привлекает наемников для войны против Украины и часто бросает их на штурмы. По последним данным от Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях местные жители замечают прибытие новых групп наемников, привозимых Кремлем. В частности, среди них боевики из Кубы и Непала.

Еще в начале этого года Индия обратилась в Россию с просьбой о досрочном возвращении своих граждан, работающих в составе российской армии на вспомогательных должностях.

По словам Петра Яценко, представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Россия испытывает недостаток собственного мобилизационного ресурса, поэтому все активнее привлекает иностранцев для участия в войне. Среди пленных украинской стороной граждане Кубы, Непала, африканских и латиноамериканских стран.