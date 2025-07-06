"Ми кажемо вам дякуємо". Подружжя Зінченків закрили свій ресторан у Києві

"INCH" закривається

У дописі на сторінці ресторану команда подякувала гостям за спільні роки, вечори, емоції та смак життя.

У повідомленні підкреслюють, що INCH був не просто закладом харчування, а справжнім місцем зустрічі людей, які цінують моменти.

"Це місце, де збиралися ті, хто любить смак життя. Хтось приходив за ідеальним шафрановим різотто чи авторськими коктейлями. Хтось - за емоціями великого футболу, тенісу або за коктейлем, присвяченим трасі, на якій відбувається гонка Формули-1. А хтось - просто, щоб бути серед своїх", - написали у закладі.

Команда також підкреслила, що ресторан був не лише про спорт, а про теплі вечори, драйвові миті та щирі розмови з близькими людьми.

Олександр і Влада Зінченки закрили ресторан у Києві (скріншот)

"Про друзів, святкування важливих і радісних подій. Про робочі мітинги, що поєднували справу і задоволення. Ми кажемо вам дякуємо - за кожен день, за кожну трансляцію, за кожен ваш вибір бути з нами. Це було справжнє, і воно залишиться з нами", - йдеться у публікації.

У завершенні повідомлення зазначили, що INCH тимчасово припиняє свою діяльність, однак команда не виключає можливого повернення.

"Сьогодні INCH ставить свою історію на паузу. Ми не знаємо, чи буде продовження, але точно знаємо, що цей розділ був справжнім і важливим", - зазначено у дописі.

Нагадаємо, ресторан INCH відчинив свої двері у Києві 26 червня 2024 року на Жилянській, 59.

Символічно, що відкриття збіглося з трансляцією матчу Україна - Бельгія на Євро-2024, яку показували наживо просто у закладі.

З перших днів INCH позиціонував себе як простір для тих, хто цінує не лише смачну їжу, а й емоції великого спорту - зокрема футболу та Формули-1.

Меню одразу вирізнялося витонченістю й цінами вище середнього: паштет із курячої печінки коштував 280 грн, паніпурі з лососем - 320, баклажани в азійському стилі - 330, а тартар із лосося - 490 гривень.