Таловеров подякував "Зеленій армії" та змінив клуб у Англії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки Таловєрова та "Сток Сіті" в Instagram.

Як футболіст попрощався з "Плімутом"

Спочатку Таловєров у соцмережі попрощався з клубом "Плімут Аргайл", опублікувавши емоційне звернення до вболівальників.

"Хоча мій час у "Плімут Аргайл" був недовгим, я щиро насолоджувався кожною миттю. З першого дня мене зустріли з відкритими обіймами, і я відчув себе частиною чогось особливого", - написав футболіст.

Максі згадав ключові моменти, які залишаться з ним назавжди: перемогу над "Ліверпулем" у Кубку Англії та гол на "Етіхад Стедіум" – у ворота "Манчестер Сіті".

"Це моменти, які я пронесу з собою назавжди. Мені щиро шкода, що нам не вдалося уникнути вильоту минулого сезону. Кожен із нас виклався на повну, і боляче усвідомлювати, що ми не змогли залишити клуб у Чемпіоншипі", - зізнався він.

Також гравець подякував партнерам по команді, персоналу клубу та вболівальникам – "Зеленій Армії" – за їхню незмінну підтримку.

"Я бажаю "Аргайл" лише найкращого в майбутньому і з нетерпінням чекаю нагоди повернутися на "Хоум Парк". Це місце завжди матиме особливе значення для мене", - завершив він.

Новий контракт українця

І майже одночасно "Сток Сіті" на офіційному сайті та у соцмережах оголосив про трансфер футболіста.

Відомо, що контракт укладено на три роки. За неофіційними даними, "Сток" заплатив "Плімуту" за українця два мільйони євро.