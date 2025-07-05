Таловеров подякував "Зеленій армії" та змінив клуб у Англії
Захисник збірної України Максим Таловєров офіційно залишив "Плімут" та став футболістом клубу Чемпіоншипа – "Сток Сіті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки Таловєрова та "Сток Сіті" в Instagram.
Як футболіст попрощався з "Плімутом"
Спочатку Таловєров у соцмережі попрощався з клубом "Плімут Аргайл", опублікувавши емоційне звернення до вболівальників.
"Хоча мій час у "Плімут Аргайл" був недовгим, я щиро насолоджувався кожною миттю. З першого дня мене зустріли з відкритими обіймами, і я відчув себе частиною чогось особливого", - написав футболіст.
Максі згадав ключові моменти, які залишаться з ним назавжди: перемогу над "Ліверпулем" у Кубку Англії та гол на "Етіхад Стедіум" – у ворота "Манчестер Сіті".
"Це моменти, які я пронесу з собою назавжди. Мені щиро шкода, що нам не вдалося уникнути вильоту минулого сезону. Кожен із нас виклався на повну, і боляче усвідомлювати, що ми не змогли залишити клуб у Чемпіоншипі", - зізнався він.
Також гравець подякував партнерам по команді, персоналу клубу та вболівальникам – "Зеленій Армії" – за їхню незмінну підтримку.
"Я бажаю "Аргайл" лише найкращого в майбутньому і з нетерпінням чекаю нагоди повернутися на "Хоум Парк". Це місце завжди матиме особливе значення для мене", - завершив він.
Новий контракт українця
І майже одночасно "Сток Сіті" на офіційному сайті та у соцмережах оголосив про трансфер футболіста.
Відомо, що контракт укладено на три роки. За неофіційними даними, "Сток" заплатив "Плімуту" за українця два мільйони євро.
Що відомо про "Сток Сіті"
У минулій кампанії "Сток" разом з "Плімутом" бився за виживання в другому дивізіоні англійського футболу. На відміну від нинішнього клубу Таловерова, він втримався в Чемпіоншипі, фінішувавши 18-м з 24-х команд.
Востаннє в АПЛ "Сток Сіті" грав у сезоні-2017/18, завершив турнір на 19-му місці та понизився у класі. У історичному активі клубу – одна перемога у Кубку англійської ліги (1972 рік).
"Сток Сіті" тричі стартував у єврокубках, де у сезоні-2011/12 перетнувся, зокрема, з київським "Динамо". Обидва матчі в груповому раунді Ліги Європи принесли нічиї – 1:1. "Динамо" з групи не вийшло, а "Сток" пройшов у плей-офф, де в 1/16 фіналу поступився іспанській "Валенсії".
Хто такий Максим Таловєров
Народився 28 червня 2000 року у російському Нальчику, де в той час виступав його батько – теж професіональний футболіст. Виховувався в академії донецького "Шахтаря". На молодіжному рівні грав за столичний "Арсенал" та донецький "Олімпік".
Уся доросла кар'єра футболіста пов'язана зі зарубіжними колективами. У 2019-му 19-річний гравець уклав угоду з чеським клубом "Чеське-Будейовіце", а через три роки перейшов до празької "Славії". На правах оренди провів деякий час у празькій "Спарті" та "Словані" (Ліберець).
З 2023-го року Таловєров – гравець австрійського клубу ЛАСК. Спочатку виступав там у оренді від "Славії", а потім, у лютому 2024 року уклав з австрійцями повноцінну угоду. Провів за клуб з Лінца 67 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол й віддав два асисти.
Взимку 2025-го перейшов до клубу англійського Чемпіоншипа "Плімут Аргайл", за який провів 13 матчів, забив два голи та віддав одну передачу. У березні отримав травму, через яку не грав протягом місяця.
Виступав за молодіжну та олімпійську збірні України. У складі національної команди провів 7 поєдинків. Учасник Євро-2024 та Олімпійських ігор у Парижі.
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