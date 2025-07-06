Чавеса-молодшого заарештували у США після поразки від Пола: вийшов на ринг і нагадав про себе

Екс-чемпіона світу з боксу Хуліо Сесара Чавеса-молодшого, який тиждень тому поступився на рингу блогеру Джейку Полу , заарештували у Лос-Анджелесі співробітники Імміграційної та митної служби США (ICE).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Формальна причина арешту

За даними американських ЗМІ та федеральних органів, громадянин Мексики Чавес-молодший перебував у США нелегально – термін його туристичної візи закінчився ще в лютому цього року.

Згодом він намагався отримати грін-карту на підставі шлюбу з громадянкою США. Влада визнала цю спробу шахрайською, й на спортсмена був виданий ордер на депортацію.

Зв'язок з картелем Сіналоа

Утім, головна причина арешту криється у значно серйозніших звинуваченнях. За інформацією Генеральної прокуратури Мексики, Чавес-молодший підозрюється в торгівлі зброєю, боєприпасами та вибухівкою в інтересах наркокартелю Сіналоа – одного з найбільш небезпечних у світі.

За деякими даними, спортсмен також виконував роль "карателя", фізично караючи членів картелю, які не виконували накази. У таких випадках винних зв'язували та підвішували, наче боксерську грушу, а Чавес відпрацьовував на них удари.

"Це член картелю Сіналоа з ордером на арешт у Мексиці. Його участь у торгівлі зброєю та зв'язки з організованою злочинністю роблять його реальною загрозою для безпеки", - прокоментувала арешт представниця Департаменту внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін.

Бій з Полом вийшов боком

Варто зауважити, що колись перспективний боксер Чавес-молодший здобув титул чемпіона світу WBC у середній вазі. Проте його кар’єра поступово скотилася вниз – через численні допінг-скандали, судові позови та залежності.

У червні цього року він вийшов на ринг проти блогера і шоумена Джейка Пола, але програв за очками. А через кілька днів після бою спортсмен був арештований. Є підозра, що саме цією гучною подією він нагадав про себе правоохоронним органам США.

Очікується, що Чавеса депортують до Мексики, де його справу розглядатиме суд. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум вже підтвердила, що ордер на арешт чинний, а справу щодо зв'язків Чавеса з наркомафією відкрито ще в 2019 році.