Ми не холодильник. Данілов виключив замороження війни після звільнення Херсону

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми пропускати не можемо, бо там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають", - зазначив Данілов.

За його словами, завдання, яке ВСУ ставить президент, просте і зрозуміле – звільнення українських територій від окупантів. І це буде зроблено, потрібен лише час.