Мы не холодильник. Данилов исключил заморозку войны после освобождения Херсона

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают", - отметил Данилов.

По его словам, задача, которую ВСУ ставит президент, проста и понятна – освобождение украинских территорий от оккупантов. И это будет сделано, нужно только время.