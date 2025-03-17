Ми говоримо про тимчасове перемир'я, не про заморожений конфлікт, - Сибіга

Андрій Сибіга заявив, що досягнення перемир'я є складним процесом, який включає не лише домовленості, але й контроль за їх виконанням.

За його словами, йдеться саме про тимчасове перемир'я, а не заморожений конфлікт.

"Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", – наголосив Сибіга.

Він також підкреслив, що навіть у разі досягнення угоди Україна та її міжнародні партнери зіштовхнуться з викликами у сфері моніторингу виконання домовленостей. Контроль за дотриманням перемир'я залишається ключовим питанням.