Мы говорим о временном перемирии, не о замороженном конфликте, - Сибига

Андрей Сибига заявил, что достижение перемирия является сложным процессом, который включает не только договоренности, но и контроль за их выполнением.

По его словам, речь идет именно о временном перемирии, а не замороженном конфликте.

"Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", - подчеркнул Сибига.

Он также подчеркнул, что даже в случае достижения соглашения Украина и ее международные партнеры столкнутся с вызовами в сфере мониторинга выполнения договоренностей. Контроль за соблюдением перемирия остается ключевым вопросом.