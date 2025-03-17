Ми говоримо про тимчасове перемир'я, не про заморожений конфлікт, - Сибіга

Голова МЗС Андрій Сибіга наголосив, що тимчасове перемир'я не означає замороження конфлікту. Також, він сказав, що контроль за дотриманням угоди стане ключовим викликом.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна .

Андрій Сибіга заявив, що досягнення перемир'я є складним процесом, який включає не лише домовленості, але й контроль за їх виконанням.

За його словами, йдеться саме про тимчасове перемир'я, а не заморожений конфлікт.

"Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", – наголосив Сибіга.

Він також підкреслив, що навіть у разі досягнення угоди Україна та її міжнародні партнери зіштовхнуться з викликами у сфері моніторингу виконання домовленостей. Контроль за дотриманням перемир'я залишається ключовим питанням.