Мы говорим о временном перемирии, не о замороженном конфликте, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что временное перемирие не означает замораживание конфликта. Также, он сказал, что контроль за соблюдением соглашения станет ключевым вызовом.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина .

Андрей Сибига заявил, что достижение перемирия является сложным процессом, который включает не только договоренности, но и контроль за их выполнением.

По его словам, речь идет именно о временном перемирии, а не замороженном конфликте.

"Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", - подчеркнул Сибига.

Он также подчеркнул, что даже в случае достижения соглашения Украина и ее международные партнеры столкнутся с вызовами в сфере мониторинга выполнения договоренностей. Контроль за соблюдением перемирия остается ключевым вопросом.