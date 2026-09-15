"Ми готові": Зеленський прокоментував "енергетичне перемир'я" з Росією

"Ми готові до енергетичного перемир'я, але ви маєте розуміти, що це для нас означає", - заявив Зеленський.

Президент звернув увагу, що напади на енергооб'єкти мають зовсім різне значення для кожної зі сторін конфлікту.

"Для Путіна енергетична інфраструктура - це продаж нафти та газу. Для України енергетика - це мати електроенергію в будинках наших громадян", - наголосив він.