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"Мы готовы": Зеленский прокомментировал "энергетическое перемирие" с Россией

23:41 15.09.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией, о котором 14 сентября заявил американский лидер Дональд Трамп. По словам президента, Киев готов придерживаться такой договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского CBS News.

"Мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понимать, что это для нас означает", - заявил Зеленский.

Президент обратил внимание, что нападения на энергообъекты имеют совершенно разное значение для каждой из сторон конфликта.

"Для Путина энергетическая инфраструктура – это продажа нефти и газа. Для Украины энергетика – это иметь электроэнергию в домах наших граждан", - подчеркнул он.

Напомним, Россия уже положительно оценила идею Трампа по энергетическому перемирию – по словам Пескова, РФ поддерживает контакты с американцами и выступает за мирные решения.

Кроме того,Зеленский после заявления США о возможной договоренности о перемирии в энергетике ожидает конкретного механизма, гарантирующего соблюдение условий со стороны России.

Также сообщалось, что Трамп заявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности прекратить удары по энергетике.

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