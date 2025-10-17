Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі, - Зеленський

Зеленський припустив, що спочатку потрібні переговори, а далі - припинення вогню. Україна, на відміну від Кремля, зацікавлена у мирі.

"Я думаю нам треба сісти та говорити. Далі, нам треба припинення вогню. Ми хочемо миру, Путін - ні", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що обговорить з президентом Трампом все, що буде потрібно, щоб ефективно підштовхнути російського диктатора до столу переговорів. Щодо позиції України, то Київ готовий до переговорів з Путіним незалежно від формату.

"Ми готові говорити у будь-якому форматі: дво- чи тристоронньому", - додав він.