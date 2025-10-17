RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Мы готовы говорить с Путиным в любом формате, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в любом формате - двустороннем или трехстороннем.

Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский предположил, что сначала нужны переговоры, а дальше - прекращение огня. Украина, в отличие от Кремля, заинтересована в мире.

"Я думаю нам надо сесть и говорить. Далее, нам надо прекращение огня. Мы хотим мира, Путин - нет", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что обсудит с президентом Трампом все, что потребуется, чтобы эффективно подтолкнуть российского диктатора к столу переговоров. Что касается позиции Украины, то Киев готов к переговорам с Путиным независимо от формата.

"Мы готовы говорить в любом формате: двух- или трехстороннем", - добавил он.

 

Отметим, сам Трамп уже заявил, что он верит в то, что ему в сотрудничестве с Украиной удастся склонить Путина к завершению войны в Украине и заключению мира. Трамп будет говорить с Путиным об этом во время встречи в Будапеште.

При этом встреча в Будапеште будет двусторонней. Однако Трамп заверил, что президент Зеленский постоянно будет на связи и оперативно будет узнавать обо всех деталях переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВстреча Зеленского и Трампа