Мы готовы говорить с Путиным в любом формате, - Зеленский

Зеленский предположил, что сначала нужны переговоры, а дальше - прекращение огня. Украина, в отличие от Кремля, заинтересована в мире.

"Я думаю нам надо сесть и говорить. Далее, нам надо прекращение огня. Мы хотим мира, Путин - нет", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что обсудит с президентом Трампом все, что потребуется, чтобы эффективно подтолкнуть российского диктатора к столу переговоров. Что касается позиции Украины, то Киев готов к переговорам с Путиным независимо от формата.

"Мы готовы говорить в любом формате: двух- или трехстороннем", - добавил он.