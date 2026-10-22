"Ми на фінішній прямій": Лубінець зробив заяву про евакуацію з Олешок

Що відбувається в окупованих Олешках

За словами Лубінця, ситуація в Олешках фактично досягла межі гуманітарної катастрофи. Місцеві жителі не лише залишаються без необхідних продуктів і медикаментів, а й постійно наражаються на небезпеку.

"За нашою інформацією, там люди не просто вже потерпають від нестачі їжі чи ліків - люди фактично вмирають. Ми як українська сторона зробили все, щоб вирішити це питання, і зараз ми практично на фінішній прямій, щоб нарешті відбулася евакуація громадян України, які цього потребують", - зазначив омбудсмен.

Він уточнив, що евакуація стосується тисяч цивільних, серед яких є діти. Наразі українська сторона продовжує щоденні складні перемовини з Росією щодо цього питання.

Як ЗСУ допомагають жителям Олешок

Поки тривають перемовини, українські військові намагаються підтримувати місцевих жителів, доставляючи їм необхідне за допомогою дронів. Ідеться про питну воду, продукти харчування та медикаменти.

Однак, за словами Лубінця, російські окупанти намагаються збивати безпілотники, які доставляють допомогу. Крім того, вони затримують людей, які приймають її від Збройних сил України.

Омбудсмен також повідомив про випадки, коли російські військові заселяються в будинки цивільних і забирають у них останні запаси їжі.