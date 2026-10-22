"Мы на финишной прямой": Лубинец сделал заявление об эвакуации из Олешек

Что происходит в оккупированных Олешках

По словам Лубинца, ситуация в Олешках фактически достигла предела гуманитарной катастрофы. Местные жители не только остаются без необходимых продуктов и медикаментов, но и постоянно подвергаются опасности.

"По нашей информации, там люди не просто уже страдают от недостатка пищи или лекарств - люди фактически умирают. Мы как украинская сторона сделали все, чтобы решить этот вопрос, и сейчас мы практически на финишной прямой, чтобы наконец-то произошла эвакуация граждан Украины, которые в этом нуждаются", - отметил омбудсмен.

Он уточнил, что эвакуация касается тысяч гражданских, среди которых есть дети. В настоящее время украинская сторона продолжает ежедневные сложные переговоры с Россией по этому вопросу.

Как ВСУ помогают жителям Олешек

Пока продолжаются переговоры, украинские военные пытаются поддерживать местных жителей, доставляя им необходимое с помощью дронов. Речь идет о питьевой воде, продуктах питания и медикаментах.

Однако, по словам Лубинца, российские оккупанты пытаются сбивать доставляющих помощь беспилотники. Кроме того, они задерживают людей, принимающих ее от Вооруженных сил Украины.

Омбудсмен также сообщил о случаях, когда российские военные заселяются в дома гражданских и забирают у них последние запасы пищи.